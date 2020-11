Papa Francisco e novos cardeais visitam Bento XVI

O encontro decorreu na capela do mosteiro onde está recolhido o Papa Emérito e contou com a presença dos 13 novos cardeais da Igreja Católica.

O Papa Francisco visitou este sábado o Papa Emérito, Bento XVI, no mosteiro Mater Ecclesiae, na cidade do Vaticano.

Nove podem votar num eventual conclave para eleger o Pap, por terem menos de 80 anos, e dois são membros da cúria, incluindo o prefeito da Congregação para a Causa dos Santos, o italiano Marcello Semeraro e o secretário geral do Sínodo dos Bispos, o maltês Mario Grech.

Além dos arcebispos do Brunei e das Filipinas, a lista inclui o arcebispo de Kigali, no Ruanda, Antoine Kambanda; o arcebispo de Santiago do Chile, Celestino Aos Braco; o arcebispo de Washington D.C., Wilton Gregory; o guardião do convento de Assis, Mauro Gambetti, e o arcebispo de Siena, em Itália, Augusto Lojudice.

Devido à pandemia e aos riscos de contágio por Covid-19, o Vaticano viu-se obrigado a alterar as celebrações festivas que habitualmente reúnem em Roma fiéis das dioceses e amigos dos novos cardeais.