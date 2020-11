Diocese do ​Porto inova para celebrar Dia da Família

A Diocese do Porto começa este domingo a celebrar o Dia Diocesano da Família, uma iniciativa adaptada a estes tempos de pandemia.



O Secretariado Diocesano da Pastoral Familiar preparou uma celebração especial, organizada em modo vicarial.

De acordo com Ângelo Soares, do secretariado diocesano, “a maioria dos casais vai celebrar este domingo, outros celebrarão no dia 8, e alguns até no dia da Sagrada Família”.

O responsável alerta que “não será uma grande celebração diocesana”, mas antes “a nível vicarial ou paroquial”.

“Vamos manter o sinal de unidade a nível diocesano porque todos vão receber a bênção personalizada do senhor bispo, materializada num diploma que será entregue. E o senhor bispo vai dirigir-se a todos através de uma mensagem que foi gravada em vídeo e que está também escrita, e, portanto, poderá ser vista e lida, e que é dirigida aos jubilados e às suas famílias", esclarece o responsável pelo Secretariado Diocesano da Família.

Ângelo Soares diz que a ideia foi manter o necessário equilíbrio entre combate à pandemia e o dever de celebrar.

"Celebramos todos os anos o Dia Diocesano da Família dirigido aos casais que fazem 10, 25, 50 e 60 anos de casados. E este ano vamos celebrá-lo dando aos casais o direito de celebrarem, mas respeitando as regras de higiene e segurança sanitária que estão em vigor. Tendo em conta, ainda por cima, que a Diocese do Porto está praticamente toda em risco extremo de transmissão. E também preservando o sinal de unidade que é a celebração diocesana", sublinha.