D. José Cordeiro. “É tempo para um renascimento social e eclesial”

Este ano, a diocese propõe-se “a partir da profissão da fé, do credo, a prosseguir o caminho rumo à Jornada Mundial da Juventude 2023 ”, explica o prelado, acrescentando que em cada ano pretendem “acompanhar uma faixa especial, este ano as crianças, os adolescentes e os jovens, a caminho da JMJ”.

Assente no tema “Uma Igreja serva que educa, celebra e festeja”, o plano pastoral insere-se no projeto pastoral da diocese para o triénio de 2020-2023.

É necessário “redescobrir o evangelho como movimento de Deus em direção aos homens”

O bispo de Bragança-Miranda mostra-se preocupado com os idosos da diocese, que viram a sua situação de isolamento agravar-se com as restrições impostas com vista a evitar a propagação da Covid-19.

“É uma enorme ocupação, não é só preocupação”, afirma D. José Cordeiro, acrescentando que os dados de que dispõe “são alarmantes”.

“Temos mais de 3. 000 pessoas que vivem isoladas, que vivem sós e algumas já no esquecimento, e, sobretudo, neste tempo doloroso que nos toca viver”, lamenta.

O bispo transmontano considera que as pessoas que estão nas IPSS’s, ainda que na fragilidade da idade e da doença e das circunstâncias, têm um acompanhamento mais cuidado” e mostra-se “preocupado com os que vivem mais sós”.

“É uma interpelação para todos, para os vizinhos, para as pessoas nas aldeias, nas pequenas comunidades”, afirma D. José Cordeiro, adiantando que logo que possível, neste Advento e nas proximidades do Natal, quer dar sinais de proximidade e estar próximo dos mais vulneráveis.

“Não podemos viver sem esperança, precisamos de nos animar uns aos outros, cuidar uns dos outros, fazer essa missão, sendo missão. Cada um tem que ser missão onde está, levando a consolação da esperança, às vezes, apenas com a nossa presença, não são necessárias muitas palavras”, considera o bispo transmontano.

“Também ousamos dizer que, numa Igreja solidamente instalada e às vezes com sapatos de chumbo, como S. Francisco de Assis, nós somos também interpelados a introduzir a mobilidade, a ligeireza, a alegria de caminhar, a exaltação da juventude, a alegria e a paciência do mensageiro”, defende, considerando ser necessário “redescobrir o evangelho como movimento de Deus em direção aos homens”.

D. José Cordeiro lembra ainda que “a Igreja é sacramento de salvação, é presença de Deus” e que “o irmão, a irmã, o mais pobre o mais idoso, o mais só, o mais carente é também um sacramento da presença de Deus”.

“Por isso, este Natal tem também um significado muito especial porque é um Natal de maior proximidade na essência da vida e do mistério de Deus na nossa história”, explica.