Sérgio Conceição destaca "espírito fabuloso" dos jogadores do FC Porto

Sérgio Conceição elogiou o espírito de sacrifício dos jogadores do FC Porto, após a vitória, por 0-1, no terreno do Santa Clara.

"O espírito que os jogadores têm tido é fabuloso, quem entra acrescenta sempre ao jogo, e tenho de sentir-me realizado e feliz", assumiu o técnico portista, no final da partida, em declarações à Sport TV.

Sérgio enumerou o vento forte, o relvado "algo pesado" e o pouco tempo de recuperação, além da "qualidade e competitividade" do Santa Clara, como fatores que podiam ter dificultado a vitória.

"Era preciso apelar ao espírito de sacrifício e à boa organização. Penso que não houve uma situação de perigo por parte do Santa Clara. Tivemos várias aproximações perigosas, especialmente na primeira parte. Foi um jogo difícil. Os jogadores merecem os parabéns pela dificuldade deste jogo, pelo jogo em si e pelo contexto."

O treinador do Porto lembrou que a prioridade é o campeonato, pelo que, nos Açores, "jogaram os 11 jogadores que estavam melhor".

Sérgio lamentou, apenas, as "menos de 60 horas de recuperação". "Os jogadores não são máquinas, é muito difícil dar sempre respostas de alto nível com esta densidade competitiva", assinalou.