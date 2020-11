Quem não é para lanchar, não é para trabalhar - o mistério do saco castanho

Por volta do meio dia e meia deste sábado e quando foi anunciada a pausa para almoço, a organização do PCP anunciou também que iria distribuir um lanche para aguentar os trabalhos da tarde do XXI congresso do partido, a decorrer em Loures.

A pressa para ir almoçar era justificada, tanto mais que todos os restaurantes, pastelarias, bares, à volta do pavilhão Paz e Amizade, onde decorre o encontro dos comunistas, iam obrigatoriamente fechar a partir da uma da tarde.

Assim foi e o mesmo aconteceu com todas as rulotes de comes e bebes que o partido fez distribuir à volta do recinto, tudo fechado, tendo em conta o recolher obrigatório e todas as restrições de circulação num dos concelhos que faz parte da lista aprovada pelo conselho de ministros como sendo dos mais afectados pela pandemia.