As dez falhas de Marcelo, segundo João Ferreira

E, finalmente, o congresso acordou. Melhor, rebentou de ânimo mal João Ferreira subiu ao palco. Os congressistas e delegados que enchem o pavilhão Paz e Amizade, em Loures, levantaram-se antes e depois da intervenção do candidato presidencial que tem o apoio do partido e aos gritos de "João, avança, com toda a confiança".

Idolatrado pelo partido, o discurso de duas páginas, sempre pontuado por palmas, foi lido pausadamente, tendo como único alvo Marcelo Rebelo de Sousa, a quem apontou dez falhas ao longo dos cinco anos de mandato em Belém.

João Ferreira acusou mesmo o Presidente da República de ter contribuído "direta ou indiretamente, para degradar as condições de vida dos trabalhadores" e de ter deixado "mais vulneráveis os jovens em busca da sua autonomia e realização pessoal".

O candidato às eleições presidenciais de janeiro criticou, em específico, a "promulgação de alterações gravosas às leis laborais, sem fiscalização prévia do Tribunal Constitucional" e "uma ação que contribuiu sempre para conter e nunca para promover a necessária evolução dos salários".

Na intervenção, João Ferreira salientou que "um Presidente comprometido com o juramento que faz – defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição – não pode deixar, no âmbito das suas competências e responsabilidades, de mobilizar o povo português para uma mudança".

Ora, para o candidato presidencial, foi exatamente isso que Marcelo não fez, acusando, por exemplo, o Presidente da República de ter contribuído "para pôr em causa o Serviço Nacional de Saúde, caucionando o desvio de recursos públicos para alimentar o negócio da doença".