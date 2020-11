Trabalhadores dos CTT cumprem primeiro de três dias de greve na segunda-feira

“A empresa disse que não tinha dinheiro, mas pouco depois distribuiu prémios, com critérios subjetivos, e antecipou o pagamento do subsídio de Natal, parece que o problema não seria a alegada falta de liquidez, mas sim a falta de vontade de aumentar os salários”, afirmou o sindicalista, na altura.

A 17 de novembro, Vitor Narciso lembrou ainda que o processo negocial se arrastara desde o início do ano e acabara sem qualquer acordo, já em fase de conciliação do Ministério do Trabalho. A empresa alegara falta de liquidez para os aumentos salariais.

Serviço público que "é cada vez pior, com os atrasos a aumentar na distribuição de correspondência”.

De acordo com o sindicalista, o objetivo é que “seja reposta a normalidade nos CTT em termos de contratação coletiva e de qualidade do serviço público que é prestado à população".

Em declarações à Lusa, o secretário geral do Sindicato Nacional dos Trabalhadores dos Correios e Telecomunicações (SNTCT), Vitor Narciso, disse que a greve deverá ter “um grande impacto no atendimento e no tratamento e distribuição de correspondência".

A 19 de novembro, os Correios vincaram que os compromissos com os trabalhadores têm sido assegurados. Os Correios sublinharam que, perante a covid-19, não recorreram ao regime de "lay-off", comparticiparam a vacina contra a gripe e anteciparam o pagamento do subsídio de Natal e dos prémios extraordinários.

Os CTT já tinham condenado a greve devido à data escolhida, garantindo que não faltam colaboradores no quadro e que vão ser pagos prémios aos trabalhadores.

Ambas as estruturas manifestaram surpresa e incompreensão em relação ao agendamento da greve geral, tendo em conta a atual conjuntura do país.

Para os CTT, questionar a atribuição de prémios e a antecipação do subsídio “é de uma enorme insensatez”. Ressalvaram, no entanto, que este custo “em nada é comparável com o impacto que um aumento salarial teria nos resultados da empresa”.



Os Correios lembraram também que, anualmente, já estão salvaguardadas a diuturnidades e progressões de carreira. O incremento foi, em média, de 4% nos últimos três anos.



Adicionalmente, referiram que os resultados da empresa estão a ser “fortemente” impactados pela pandemia e que o crescimento do tráfego de encomendas não compensa a descida do negócio correio. À semelhança do que aconteceu noutros setores, houve um “incremento considerável” de custos para proteger os trabalhadores face ao novo coronavírus.

Os CTT rejeitam, também, as acusações de que faltam trabalhadores no quadro e de que a prestação do serviço postal universal não cumpre os padrões de qualidade.

Os Correios de Portugal notam que sempre cumpriram o indicador geral de qualidade até que, em 2018, “a dois anos do fim do contrato de concessão”, a Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) “decidiu alterar os critérios”.

A greve dos CTT abrange a distribuição postal e a rede de atendimento.