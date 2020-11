"Hacker" suspeito de invadir sistema do tribunal eleitoral do Brasil foi preso em Portugal

Um "hacker" suspeito de invadir o sistema informático do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) do Brasil foi preso, este sábado, em Portugal.

Num inquérito dirigido pelo Departamento Central e Investigação e Ação Penal (DCIAP), em sintonia com a Polícia Federal Brasileira, a Polícia Judiciária portuguesa (PJ) "efetuou uma operação policial internacional com o objetivo de causar disrupção em grupos organizados que operavam no ciberespaço".



"Dessa operação resultou a identificação e detenção de um cidadão português com 19 anos de idade, em território nacional, enquanto em território brasileiro, foram identificados e detidos três indivíduos, com idades compreendidas entre os 19 e os 24 anos, que se dedicavam à prática continuada de crimes de Acesso Indevido, dano informático e sabotagem informática", lê-se em comunicado.



"Os detidos faziam parte de diferentes redes criminosas, agora afetadas por esta operação policial, e atuavam concertada e transnacionalmente, atacando funções de Estado, infraestruturas críticas e interesses económicos diversos", afirma a PJ.