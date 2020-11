Boletim DGS. Menos 2.048 casos ativos de Covid-19 em Portugal

Portugal conta mais 4.868 novos casos de Covid-19 e 87 mortes com a doença, revela o boletim epidemiológico deste sábado, segundo o qual há menos 2.048 casos ativos de infeção pelo novo coronavírus no país, o número mais baixo desde 18 de novembro.

Nas últimas 24 horas, 6.829 pessoas foram dadas como recuperadas.

O número de internamentos diminiu para 3.155 (menos 53), mas nos cuidados intensivos há mais três pessoas (num total de 529).

A região Norte continua a liderar as subidas, com mais 2.496 casos e 42 óbitos. Segue-se a região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT), com 1.313 novos casos e 29 mortes.

A maior distância está o Centro do país, com 775 novos casos e 11 mortes com Covid-19, o Alentejo (127 infeções em 24 horas e quatro mortes) e o Algarve (94 casos e um óbito).

Nos Açores e na Madeira, não houve registo de qualquer morte com a doença, mas há novos casos: 39 no arquipélago açoriano e 24 na Região Autónoma da Madeira.

Em termos de idades, verifica-se neste sábado o maior aumento de casos na faixa etária 40-49: 774.



Já os óbitos continuam a ter maior incidência nas pessoas com mais idade. Neste sábado, ocorreram duas mortes na faixa 40-49 anos; três na de 50-59; 10 nos 60-69 anos; 24 nos 70-79 e 48 em pessoas com 80 ou mais anos.