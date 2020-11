Exército da Etiópia bombardeia capital do Tigray com artilharia pesada

O exército da Etiópia bombardeou com artilharia pesada, este sábado, a cidade de Mekele, a capital regional de Tigray, onde o Governo iniciou uma guerra com a Frente Popular de Libertação do Tigray (FPLT), disseram à EFE fontes diplomáticas.

"Até agora identificámos a presença de fortes explosões na parte central de Mekele e outra explosão na periferia", disse o diplomata, que indicou que as instalações pertencentes à FPLT foram atacadas.

De acordo com um comunicado do Governo Regional de Tigray, publicado pela Tigray Media House, desde sexta-feira, Abiy Ahmed e as forças da Eritreia estão a bombardear com artilharia pesada". Este sábado, foi "principalmente contra instalações e infraestruturas civis".