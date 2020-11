Covid-19. Alemanha regista tendência de desaceleração com 21.695 novos casos em 24 horas

Durante a pandemia, o número de mortos com ou de Covid-19 na Alemanha é de 15.965.

O máximo absoluto em um dia na Alemanha, desde o início da pandemia, registou-se sexta-feira, dia 20 de novembro, com 23.648 novos casos.

No sábado da semana passada, o número de novas infeções foi de 22.964 casos, segundo o RKI.

O número de mortes, igualmente nas últimas 24 horas, é de 379, abaixo do máximo registado num dia, 410, na última quarta-feira.

A Alemanha registou 21.695 casos de Covid-19, nas últimas 24 horas, de acordo com dados atualizados do Instituto Robert Koch (RKI), números que apesar de elevados mostram uma tendência de desaceleração.

País prolonga até ao início de janeiro as restriçõ(...)

A incidência cumulativa por sete dias entre 100.000 habitantes foi, na sexta-feira, de 136 infeções, uma ligeira diminuição em comparação com as 137,8 do dia anterior.

Esse é o indicador determinante, segundo o RKI, para classificar uma região ou zona como de risco, que ocorre a partir de 50 casos por 100.000 habitantes em sete dias.

Em Berlim, esse nível de incidência semanal sobe para uma média de 190 casos.

Este dado tem levado o governo regional da capital e da cidade-estado a decidir que as restrições em vigor durante as festas de Natal não serão relaxadas, como em grande parte do país.

A chanceler Angela Merkel e líderes regionais concordaram, na última quarta-feira, em estender as medidas atuais até ao final de janeiro, inicialmente previstas apenas para novembro.

Isto significa que os bares e restaurantes continuarão encerrados, assim como ginásios, museus, cinemas ou salas de espetáculos.