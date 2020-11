O tributo emocionante dos All Blacks a Diego Maradona antes do Haka

Carregando uma camisola negra com o número dez e o nome de Maradona, Sam Cane deitou-a respeitosamente no relvado antes de se juntar aos colegas para o tradicional Haka.

Antes de defrontar a Argentina, a equipa de râguebi neozelandesa All Blacks protagonizou o típico Haka, dedicando-o ao jogador argentino que faleceu na última quarta-feira .

Um pouco por todo o mundo multiplicam-se as homenagens a Diego Maradona e da Nova Zelândia chega mais uma.

O antigo futebolista argentino morreu na quarta-feira, aos 60 anos, devido a "uma insuficiência cardíaca aguda, num paciente com uma miocardiopatia dilatada, insuficiência cardíaca congestiva crónica que gerou um edema agudo de pulmão", segundo o relatório da morgue de San Fernando.

Após a notícia da morte, o presidente da Argentina, Alberto Fernández, decretou três dias de luto nacional.

Maradona já tinha apresentado sinais preocupantes no início de novembro, quando teve de ser internado por anemia, desidratação e baixo estado anímica. No hospital, foi-lhe detetado um coágulo no cérebro (hematoma subdural) e teve de ser operado de urgência.

A 12 de novembro, o antigo internacional argentino teve alta médica e foi transportado, de ambulância, para prosseguir tratamento para a adição ao álcool, para uma casa nos arredores de Buenos Aires, onde viria a falecer, esta quarta-feira.