Liga decreta um minuto de silêncio em homenagem a Vítor Oliveira

A Liga de Clubes decretou um minuto de silêncio em todos os jogos da I e II Ligas em homenagem a Vítor Oliveira, treinador que morreu este sábado.

Os jogos já teriam um minuto de silêncio, depois de uma semana negra para o futebol português e mundial, com as mortes de Diego Armando Maradona, Reinaldo Teles, antigo dirigente do FC Porto, e José Bastos, ex-jogador do Benfica, juntando-se Vítor Oliveira ao rol dos homenageados.

No site oficial da Liga Portugal, o presidente Pedro Proença deixou ainda uma homenagem ao experiente treinador.

"Esta é uma notícia que não queremos receber. Não quando se trata de alguém que não está doente, que está na plenitude da sua vida e que adora, respira futebol. Ainda há dias, o nosso amigo Vitor esteve na Liga, a dar uma aula da pós-gradução, tão bom foi ouvi-lo. Dizem dele que era o campeão das subidas, e foram 11. Não era, era um campeão dos treinos, da liderança e do futebol. Que semana dura e estranha esta, que nos leva os mais queridos. O Futebol e a sociedade continuam a ficar mais pobres", lamentou.

O ex-treinador do Gil Vicente, que atualmente estava sem clube, fazia uma caminhada em Lavra quando teve uma indisposição.