Empates sem golos na II Liga

Os dois jogos da II Liga deste sábado terminaram empatados sem qualquer golo marcado.

Com apito inicial às 11h00, o Académico de Viseu e o Penafiel empataram e, às 15h00, também Cova da Piedade e Feirense não conseguiram desfazer o nulo.

O Feirense é quarto classificado da II Liga, com 18 pontos, mas pode ver Académica, Mafra e Estoril distanciarem-se na frente e pode ser ultrapassado pelo Arouca. Já o Cova da Piedade mantém-se a meio da tabela, com 11 pontos no 10º lugar.

O Penafiel é agora sétimo, com 15 pontos e pode ser superado pelo Sporting da Covilhã. Já o Académico de Viseu conseguiu fugir à zona de despromoção, em 16º com oito pontos, mas pode cair para esses lugares mediante os resultados de Varzim e FC Porto B.