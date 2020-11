Daniel Ramos diz que qualidade individual decidiu jogo "equilibrado"

O treinador do Santa Clara considera que a receção ao FC Porto foi desequilibrada apenas pela qualidade individual dos campeões nacionais.

Em declarações à Sport TV, no final da partida, Daniel Ramos salientou que "foi um jogo muito equilibrado, muito competitivo".

"FC Porto melhor na primeira parte, na segunda tivemos um ascendente positivo. Lutámos sempre pelo resultado. Muito poucas ocasiões, também fruto de as defesas levarem supremacia sobre os ataques. Nas três, quatro ocasiões que teve, o FC Porto conseguiu finalizar uma através de um jogador de qualidade. A qualidade fez em diferença num jogo equilibrado", analisou.



O vento forte "dificultou ambas as equipas". Na primeira parte, com o vento a favor, o Santa Clara ficou "intranquilo", e na segunda foi "crescendo no jogo, mas não foi suficiente".

"Foi um jogo agradável e emotivo, mas faltaram condimentos, os golos", concluiu Daniel Ramos.