Real Madrid perde em casa e pode cair para quinto

O Real Madrid arrisca-se a cair para o quinto lugar do campeonato espanhol, depois de ter perdido, em casa, com o Alavés, este sábado.

Os bascos adiantaram-se logo aos cinco minutos de jogo, por intermédio de Lucas Pérez, na conversão de uma grande penalidade. Ao minuto 49, Joselu aumentou a contagem. Casemiro ainda reduziu, aos 86 minutos, mas não foi suficiente para impedir o triunfo do Alavés, por 1-2.

Com isto, o Real Madrid fica no quarto lugar, com 17 pontos, menos seis que os líderes, o Atlético de Madrid, que tem menos um jogo, e a Real Sociedad. Caso o Sevilha, que soma 16 pontos, vença o jogo que tem atraso, a equipa de Zinedine Zidane cairá para a quinta posição da La Liga, fora da zona de apuramento para a Liga dos Campeões.