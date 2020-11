Dortmund perde em casa, André Silva bisa no empate do Eintracht

O Borussia Dortmund perdeu, este sábado, em casa, contra o Colónia, por 2-1 e perde pontos na luta pela liderança da Bundesliga.

Skhiri abriu o marcador para a formação visitante, logo aos 9 minutos de jogo, e foi o mesmo que bisou no segundo tempo, aos 60 minutos de jogo.

Thorgan Hazard, lançado em jogo aos 61 minutos, ainda reduziu para o Dortmund, aos 74 minutos, mas não foi suficiente para evitar a derrota.

O Bayern de Munique venceu em Estugarda e o Leipzig derrotou o Leipzig, o que significa que o Dortmund perde espaço na luta pela liderança. Os bávaros lideram com 22 pontos, seguidos do Leipzig, com 20. O Dortmund é terceiro com 18 pontos, mas pode ainda ser ultrapassado pelo Leverkusen.

André Silva foi outra das figuras da jornada. O avançado internacional português bisou no empate do Eintracht Frankfurt em casa do Union Berlim, a três golos.

A equipa da capital já vencia por 2-0 aos seis minutos de jogo, com golos de Andrich e um penálti de Max Kruse, mas o português empatou ainda antes do intervalo, com golos aos 27 e 37 minutos.

Bas Dost, ex-Sporting, virou o resultado, aos 79 minutos de jogo, mas Max Kruse bisou para o Union Berlim e igualou o resultado.

Os resultados

Augsburgo 1-1 Friburgo

RB Leipzig 2-1 Bielefeld

Estugarda 1-3 Bayern de Munique