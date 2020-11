Depois da derrota contra o FC Porto, Marselha volta às vitórias

O Marselha, treinado pelo português André Villas-Boas e adversário do FC Porto na Liga dos Campeões, venceu hoje o Nantes por 3-1, na 12.ª jornada da Liga francesa de futebol, e subiu ao terceiro lugar.

Após a derrota por 2-0 com o FC Porto, na prova europeia, e antes de receber o Olympiacos, na terça-feira, a equipa do técnico luso regressou às vitórias e ‘saltou’ de sétimo para terceiro, com um jogo a menos em relação aos adversários.

Thauvin abriu o marcador logo aos dois minutos e, aos sete, só Lafont, com duas defesas de seguida, em poucos segundos, anulou o segundo tento dos marselheses, feito que repetiu aos 10, ante o argentino Benedetto.

O 2-0 chegou mesmo, por Payet, a passe de Cuisance, ao 35.º minuto de jogo, num triunfo tranquilo que ganhou outros contornos com novo golo, aos 60, na conversão bem sucedida de um penálti por Benedetto, que dedicou o tento a Diego Maradona.

O Nantes, 14.º classificado, com 13 pontos, reduziu aos 73, num remate de Blas que ainda desviou num defesa, mas não evitou o terceiro jogo seguido sem vencer.

Com 21 pontos em 10 encontros, o Marselha está a três do líder e campeão em título Paris Saint-Germain, que tem mais um jogo, e a um do Lille, também já com 11 partidas disputadas.

Ainda hoje, o PSG recebe o Bordéus, à procura de se distanciar na frente.