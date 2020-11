Bazuca europeia na mira do Tribunal Europeu de Contas

Portugal “tem de ter as suas instituições de fiscalização financeira preparadas para acompanhar, em tempo real”, a aplicação dos 15,3 mil milhões de euros que vai receber de Bruxelas, para recuperar o país da pandemia. O alerta foi feito recentemente pelo Tribunal de Contas Europeu, diz Mouraz Lopes, juiz conselheiro na entidade que fiscaliza as contas públicas nacionais. No programa Em Nome da Lei deste sábado, também António Ventinhas, o presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, mostra preocupação relativamente à chamada “bazuca europeia”, porque “o que se retira das declarações que sobre a matéria têm sido feitas por responsáveis políticos vai no sentido de que a estratégia é aligeirar os controlos para que venha o máximo de dinheiro, o que é visível pelas alterações feitas no Código da Contratação Pública”. O juiz do Tribunal de Contas Mouraz Lopes aconselha os responsáveis políticos a criarem uma "task force" à semelhança da que foi feita para a Expo-98, para que o país faça um acompanhamento rigoroso da aplicação “dos milhões que estão a chegar de Bruxelas, conforme foi pedido pelo tribunal europeu a todos os Estados-membros e está a ser recomendado também pelo Tribunal de Contas nacional". Convidado pelo programa Em Nome da Lei para falar sobre o combate à corrupção, Mouraz Lopes afirmou que, “no âmbito preventivo não existe qualquer coordenação entre as entidades que intervêm na fiscalização das finanças públicas e no topo das quais está a Inspeção Geral das Finanças". O antigo magistrado do Ministério Público, que dirigiu na Polícia Judiciária (PJ) o departamento de combate à corrupção e ao crime económico, diz que, ao nível dos organismos de fiscalização interna da aplicação de dinheiros públicos pela administração central e local, “nada tem funcionado na prática”. Mouraz Lopes considera “especialmente grave” o défice de fiscalização ao nível das autarquias, “desde que em 2011 foi extinta a Inspeção Geral da Administração Local e cujas competências foram diluídas na Inspeção Geral das Finanças que tem outras prioridades”. Essa falta de controlo é tanto mais preocupante quanto a maior parte dos processos de corrupção que estão ser julgados nos tribunais dizem respeito ao poder autárquico. Mouraz Lopes sublinha que “nem tudo é crime. Mas há muitas patologias financeiras ao nível das autarquias. Ao nível administrativo, temos tido alguns autarcas que perderam os mandatos por causa das irregularidades que cometeram. E portanto temos aqui um problema", afirma.

O juiz conselheiro, que acaba de editar um segundo livro sobre corrupção, ”O Labirinto do Minotauro”, diz que as autarquias são “uma área de risco de má utilização dos dinheiros públicos e é preciso encarar o problema de forma clara”. Essa é uma crítica que faz à Estratégia de Combate à Corrupção apresentada pelo Governo para os próximos 4 anos. "Em nenhum lado essa estratégia fala da necessidade de um maior controlo financeiro e das patologias que envolvem as autarquias”, lamenta. O juiz do Tribunal de Contas diz que, "em Portugal, não faltam exemplos de documentos muito bem feitos mas que não passam do papel e lembra que, “em 2017, o próprio Ministério Público aprovou uma estratégia de combate à corrupção muito bem feita. Mas desde então não foram apresentados quaisquer resultados”. O mesmo lamenta o presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, que só consegue explicar a situação pela mudança operada no topo da hierarquia da Procuradoria-Geral da República, com a substituição de Joana Marques Vidal por Lucília Gago. Quanto à Estratégia Nacional de Combate à Corrupção, António Ventinhas também admite ter dúvidas de que saia do papel. O documento, com cerca de 80 páginas e com o qual o Governo quer dar “coordenação, coerência e consistência à prevenção e repressão da corrupção”, tem um problema: "não fala de dinheiro". António Ventinhas revela ainda que “já perguntou várias vezes e ainda não obteve resposta quanto aos milhões alocados à estratégia.”

