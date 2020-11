Vacinas Covid-19. "Governo que não esteja bem preparado, vai cair"

Begoña Iñiguez e Olivier Bonamici discutem os planos que já são conhecidos sobre a forma como a vacina contra a Covid-19 vai ser distribuída e por quem. Até agora só Espanha e França aprovaram a logística envolvida.

Sem sinal de tréguas na pandemia, esta edição analisa também as diferentes estratégias adotadas pelos vários países europeus para tentarem conter a evolução de casos e salvar o Natal.

No plano nacional, Begoña e Olivier comentam a aprovação do Orçamento do Estado para 2021 e o papel do PCP cuja abstenção permitiu viabilizar as contas do Governo.

O Congresso do PCP em pleno Estado de Emergência, num fim de semana de recolher obrigatório, é outro dos temas que merecem o olhar atento do “Visto de Fora”.