Troca de treinador no Moreirense dificultou prepração do Sporting, revela Rúben Amorim

Rúben Amorim, treinador do Sporting, admite que a troca de treinador no Moreirense, com a saída de Ricardo Soares e entrada de César Peixoto, dificultou a preparação da equipa para a partida de sábado à noite. Em conferência de imprensa, o técnico aponta à conquista dos três pontos e aborda a preparação da partida.

"Tivemos uma pausa grande no campeonato e estamos ansiosos por voltar. Estamos preparados para o Moreirense, uma equipa que já era bem orientada. Agora entrou o César e isso cria alguma indefinição na forma como pela forma como vão jogar. Têm vindo a jogar em 4-3-3, mas o César já usou outros sistemas. Preparamo-nos para tudo, estamos bem e vamos a jogo com os três pontos em mente", começou por dizer.

O técnico desvaloriza a pressão do primeiro lugar da I Liga e discorda: a liderança só deve descansar os jogadores.

"Os jogadores têm sabido lidar, mas pensamos no jogo a jogo. Só precisam de vencer para manter a classificação. Aconteça o que acontecer, vamos estar na liderança no fim do jogo. Vencendo, estamos mais duas semanas em primeiro e é isso que queremos manter. O foco é na forma como jogamos, na nossa dinâmica. Encaramos jogo com normalidade, estamos ainda no início, mas estaria mais pressionado se estivesse no terceiro ou quarto lugar, os jogadores podem estar confortáveis", diz.

Nuno Santos, contratado este verão ao Rio Ave, é uma das figuras da boa temporada do Sporting. Rúben Amorim não se mostra surpreendido e diz que os jogadores têm de manter a mesma forma ao longo da época.

"Esperavamos esta qualidade e intensidade que tem. Eles puxam muito uns pelos outros. O Nuno deu um passo em frente na mentalidade, o sumo de um jogador às vezes passa pelos golos e assistências e ele tem mostrado. Estamos no início e eles têm todos de manter esta dinâmica até ao fim", avança

Futebol está preparado para regresso dos adeptos

Questionado sobre a realização do congresso do Partido Comunista, enquanto o futebol continua a não poder receber espectadores, apesar de ser um evento ao ar livre, o treinador do Sporting não entra no tema da política, mas acredita que o futebol está pronto para receber os adeptos novamente.

"O futebol já deu um exemplo que consegue fazer as coisas com critério. Como o futebol, há outros setores, recentemente falou-se muito da restauração. Há muitas pessoas em dificuldade. O futebol está preparado para receber adeptos e cá estaremos para fazer face às limitações", acredita.

O Sporting recebe o Moreirense no sábado, às 20h30, em Alvalade, com relato e acompanhamento ao minuito na Renascença.