​Foram uns empatas

O Sporting de Braga consentiu uma igualdade frente ao poderoso Leicester City já no declinar do desafio disputado no estádio da Pedreira, enquanto Benfica foi capaz de chegar à igualdade com o Glasgow Rangers, depois de ter permanecido durante mais de setenta minutos apático e incapaz de resolver o jogo a seu favor.



Foram dois desafios diferentes: na cidade dos arcebispos, os arsenalistas produziram uma excelente primeira parte, que poderia ter terminado com um resultado mais dilatado a seu favor, acabando por ceder no segundo tempo, também em consequência das alterações produzidas no onze inglês na fase mais decisiva do jogo.

Na Pedreira tivemos mesmo um final de jogo à Hitchcock, com dois golos –um para cada lado-

obtidos quando o relógio caminhava já para o tempo de compensação.

Foi mais uma excelente prestação dos minhotos, desta feita perante um adversário de muita qualidade, que se tem mantido na disputa dos primeiros lugares da Premier League.

Quanto ao Benfica voltou a deixar à vista deficiências de ordem vária. Desde logo as dificuldades de reação à perda de bola e, ainda pior, a incapacidade de realizar transições suscetíveis de produzirem problemas nas defesas contrárias.

É verdade que Jorge Jesus teve fazer várias alterações na sua equipa para o jogo da Escócia, mas também não se pode avançar essa circunstância como desculpa, dado que o plantel não só é vasto como dispõe de valores qualificados para enfrentar as dificuldades.

Só que a equipa não tem funcionado a preceito, as ideias do seu treinador continuam a não ter expressão no futebol desenvolvido, e a sua carreira regista mais aspetos negativos do que positivos.

A Liga Europa pode considerar-se exceção, porque a passagem à fase seguinte está ali ao alcance da mão, embora também tenham de ter ser tidos em conta os adversários que lhe couberam no seu grupo, e o plano que ocupam no contexto europeu.

Agora que vamos regressar ao nosso campeonato será o tempo de limar muitas arestas e tirar todas as dúvidas.