​“Rostos de Fátima”, a nova exposição do Santuário para ver de máscara

O responsável explica que “mesmo nas contrariedades do mundo, é possível ter um sinal muito claro a partir de Fátima, de que há um clarão que se rasga sobre a Humanidade e essa coroa simboliza isso”. Evocando as palavras de Bento XVI em Fátima, o historiador recorda que o Papa disse que “Maria está coroada com as joias, com a prata e o ouro, mas também com a bala que simboliza as tristezas profundas da Humanidade”, lembrando o momento do atentado contra o Papa João Paulo II.

A exposição, de entrada gratuita, poderá ser visitar até 15 de outubro do próximo ano, de segunda-feira a domingo, das 9h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00.