“Jovens, falem dos idosos nas redes sociais!". Vaticano lança hashtag #aGiftOfWisdom

A Santa Sé, através do Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida, convida os jovens a darem a palavra aos idosos e a receber deles um presente de sabedoria.

“Hoje, no difícil clima de um Natal ainda envolto pela pandemia, propomos aos jovens que publiquem nas redes sociais uma lembrança, um conselho, um presente de sabedoria de um dos idosos com quem estabeleceram vínculo nos últimos meses”, lê-se no convite.

Publicado em várias línguas, este apelo reconhece que “este ano, no clima particular em que vivemos, pode ser uma oportunidade para os jovens receberem um presente especial”.

E como “devido à pandemia, muitos idosos vivem sozinhos”, o Vaticano propõe aos jovens construir laços com cada um deles, como “forma de descobrir um tesouro!”.

Assim, o Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida convida os jovens de todo o mundo a darem a palavra aos idosos e a receber deles um presente de sabedoria, #aGiftOfWisdom.

“Infelizmente, em muitos casos, o encontro só pode ocorrer à distância, de acordo com as normas sanitárias em vigor, com vídeo-chamadas, telefonemas, mensagens”, refere o mesmo texto.

E, “para participar da campanha, é possível postar as palavras dos avós e dos idosos nas redes sociais por meio da hashtag #aGiftOfWisdom.

As mensagens mais significativas serão divulgadas nas redes sociais do Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida. @laityfamilylife.”