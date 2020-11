Sérgio Conceição queixa-se de pouco tempo de recuperação

O tempo que não tem para recuperar a condição física dos jogadores é um fator destacado por Sérgio Conceição e espera que seja levado em conta no jogo com o Santa Clara.

O FC Porto jogou com o Marselha na quarta-feira, regressou a casa na madrugada de quinta e joga este sábado, às 18h00, nos Açores.

"Vamos jogar com menos de 72 horas de intervalo entre os dois jogos e é preciso que as pessoas pensem um bocadinho nisso. Há risco de os jogadores se lesionarem. É bom estar na Europa e na Liga dos Campeões, mas temos de olhar para um contexto mais abrangente e ver o que são os jogos das seleções. É importante haver mais proteção. No fim, se não ganhar o Sérgio Conceição não percebe nada disto e ninguém olha para estas coisas", diz.



FC Porto sem margem de erro

O campeonato está de volta, depois de três semanas de paragem, e o Porto, sublinha o treinador, entrará em campo a "olhar para o jogo com o Santa Clara como uma final".