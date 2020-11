Pepe e Uribe viajam com o FC Porto até aos Açores

O FC Porto viajou para os Açores com 26 jogadores convocados para o duelo contra o Santa Clara, incluíndo Pepe e Matheus Uribe, que continuam lesionados.

De acordo com o boletim de treino dos dragões, Uribe fez treino condicionado e Pepe fez apenas tratamento. Apesar da sua utilização ser pouco provável, Sérgio Conceição convocou os dois jogadores para a partida.

O Santa Clara-FC Porto joga-se no sábnado, às 18h00, no Estádio de São Miguel, com relato e acompanhamento ao minuto na Renascença.

Os convocados

Guarda-redes: Marchesín, Diogo Costa e Cláudio Ramos

Defesas: Pepe, Diogo Leite, Wilson Manafá, Mbemba, Nanu, Malang Sarr, Carraça, Zaidu

Médios: Matheus Uribe, Marko Grujic, Romário Baró, João Mário, Otávio, Sérgio Oliveira, Felipe Anderson, Fábio Vieira, Nakajima, Luís Díaz, Corona

Avançados: Mehdi Taremi, Marega,Toni Martínez, Evanilson.