Emoção no último adeus a Reinaldo Teles entre a Igreja do Bonfim e o Estádio do Dragão

As cerimónias fúnebres de Reinaldo Teles, histórico dirigente do FC Porto, realizaram-se esta sexta-feira, em diversos locais da cidade do Porto.

Reinaldo Teles morreu na quarta-feira, aos 70 anos, vítima de Covid-19. O funeral teve lugar na Igreja do Bonfim, às 11h00.

Após o funeral, corpo do administrador não-executivo da SAD do FC Porto foi transportado numa viatura fúnebre desde a igreja até ao Estádio do Dragão, para o cumprimento de um minuto de silêncio, em homenagem ao antigo adepto, associado, atleta, seccionista, diretor, vice-presidente e administrador do clube.

O minuto de silêncio foi cumprido junto à porta 1 do Estádio do Dragão, onde habitualmente se realiza o hastear da bandeira nas cerimónias de aniversário do FC Porto.

Na companhia do presidente do clube, Jorge Nuno Pinto da Costa, e de diversos membros da Direção e equipa técnica, Sérgio Conceição e Pepe colocaram uma coroa de flores sobre a urna de Reinaldo Teles, num momento marcado pela emoção. Pinto da Costa dirigiu algumas palavras de conforto à família do amigo e antigo "braço direito".

Várias dezenas de adeptos do FC Porto assistiram ao momento simbólico e aplaudiram o carro fúnebre à partida.

A caminho do Museu do FC Porto, o cortejo teve de ser interrompido, devido a uma indisposição de Pinto da Costa. O presidente do FC Porto foi prontamente assistido e colocado num carro, que o transportou para o interior do estádio. Lá dentro, deixou a viatura pelo próprio pé.

O corpo de Reinaldo Teles, antigo vice-presidente do FC Porto, seguiu, depois, para o Cemitério do Prado do Repouso.