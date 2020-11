Congresso PCP: Bernardino Soares responde aos "iluminados" do PSD e orgulha-se da "habilidade saloia" de Loures

E insistiu que com "a habilidade saloia nesta autarquia" tem "conseguido combater a pandemia e proteger as populações mantendo a atividade económica, cultural e associativa".

Bernardino não referiu o nome de Adão Silva, mas foi ao líder parlamentar do PSD que se referiu quando disse que "um desses iluminados” a propósito da realização do congresso do PCP falou de “habilidade saloia”.

Mal subiu ao palanque e se aproximou do microfone para falar ao congresso do PCP, Bernardino Soares, presidente da Câmara de Loures, foi aplaudido durante vários segundos por um pavilhão Paz e Amizade, em Loures, repleto que depois se silenciou para ouvir o autarca.

Ainda com essa "habilidade saloia" se articulou "o trabalho entre as várias instituições públicas da administração central e local tomando medidas inovadoras no combate à pandemia", disse o autarca, acrescentando que muitas das soluções adotadas pela Câmara de Loures "foram adotadas depois noutros concelhos no país".

O autarca e membro do comité central do PCP definiu então as águas em que o PCP se mexe nesta altura, referindo que este "é um congresso que se realiza num momento de forte combate político ideológico, contra o anticomunismo, contra o ataque às liberdades, branqueamento do fascismo e o fomento do individualismo e isolamento social".

Ora, disse Bernardino (agora bem mais grisalho do que nos tempos em que foi líder parlamentar e de barba, tapada pela máscara de proteção), o PCP é o "representante destacado dos que não se resignam, dos que não se isolam e não viram a cara à luta por mais difícil que ela se torne".

Aprovado o Orçamento do Estado, com uma pandemia em curso há meses, com eleições presidenciais e autárquicas à porta "o papel dos comunistas é o que verdadeiramente incomoda os que querem impor o retrocesso e a resignação", conclui Bernardino.