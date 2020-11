Pessoas entre os 50 e os 75 e com doença grave no primeiro grupo para vacinação

As pessoas que têm entre 50 e 75 anos e sofrem de doenças graves serão as primeiras a receber as novas vacinas contra a Covid-19.

Segundo a SIC Notícias, o documento que estabelece as prioridades já foi concluído pela comissão técnica e enviada para o Ministério da Saúde e para o grupo de trabalho que foi encarregado de planear a campanha de inoculação.

Em conjunto com estes cidadãos mais vulneráveis, devem ser vacinados nesta primeira fase os funcionários e os utentes de lares de idosos e os profissionais de saúde de primeira linha, que trabalham nas unidades de cuidados intensivos ou em enfermarias com doentes que sofrem do novo coronavírus.

O segundo grupo para vacinação será composto por pessoas da mesma faixa etária, mas que sofre de doenças menos graves, mas que também são de risco.

A estes, acresce a população de pessoas institucionalizadas.

Fora destes grupos fica uma das principais comunidades de risco, que são as pessoas acima dos 75 anos, mas isso acontece porque as farmacêuticas e autoridades de saúde ainda não conseguiram confirmar que a vacina tem efeito e é segura para este setor da população.

Segundo os programas de vacinação cada país deve receber lotes limitados de vacinas numa primeira fase sendo natural que outros grupos sejam incluídos à medida que chegam mais vacinas ao país.