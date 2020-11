Madeira com mais 26 casos

Já no que respeita a vigilância de viajantes, 6.563 pessoas estão também a ser acompanhadas pelas autoridades, com recurso à aplicação MadeiraSafe.

No que diz respeito à vigilância ativa de contactos de casos positivos, 1.392 pessoas estão a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde dos vários concelhos da Madeira e no Porto Santo.

"São 189 os casos ativos, dos quais 45 são casos importados identificados no contexto das atividades de vigilância implementadas no Aeroporto da Madeira e 144 são casos de transmissão local. Relativamente à residência dos casos ativos, 29 são não-residentes e 160 são residentes na Região", refere.

Sobre os casos confirmados hoje, a autoridade de saúde assinala que seis casos de transmissão local dizem respeito a seis crianças e jovens que frequentam estabelecimentos de ensino no concelho do Funchal, Câmara de Lobos e Calheta. O plano de contingência dos respetivos estabelecimentos está ativo.

"Hoje há 26 novos casos positivos a reportar, pelo que a região passa a contabilizar 752 casos confirmados de Covid-19 no território regional, tratando-se de um caso importado, proveniente da França, e 25 casos de transmissão local, na sua maioria associados a contactos de casos positivos anteriormente identificados. Os contactos de dois destes casos encontram-se ainda em investigação", refere o boletim epidemiológico sobre a situação da pandemia no arquipélago.

No total, há 98 novas situações que se encontram esta sexta-feira em estudo pelas autoridades de saúde, cinco proveniente da operação de rastreio do aeroporto da Madeira e 93 relacionadas com contactos com casos positivos, estando em curso investigações epidemiológicas.

A Direção Regional de Saúde adianta que os contactos para a Linha SRS24 (800 24 24 20) totalizam agora 18.020 chamadas, uma acréscimo de 133 chamadas nas últimas 24 horas.

No contexto da operação de rastreio de viajantes nos portos e aeroportos da Madeira e do Porto Santo, há a reportar um total cumulativo de 109.669 colheitas para teste à covd-19 realizadas até às 18:30 horas de hoje. O total de amostras processadas para teste de PCR ascende a 174.841.

A pandemia de Covid-19 provocou pelo menos 1.433.378 mortos resultantes de mais de 60,9 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 4.276 pessoas dos 285.838 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.