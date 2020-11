Macedo de Cavaleiros. Compras no comércio tradicional podem dar um automóvel ou uma mota

Veja também:

“Compre em Macedo de Cavaleiros”. A campanha promovida pelo município, em colaboração com a Associação Comercial e Industrial local, visa incentivar à realização de compras no comércio tradicional do concelho. E para atingir o objetivo, contempla a realização de um concurso com vários prémios.

O presidente da autarquia de Macedo de Cavaleiros, Benjamim Rodrigues, explica que esta “é uma forma” de “ajudar o comércio tradicional, criando um conjunto de incentivos, em formato de prémio, para aqueles que optem por fazer as suas compras nas lojas aderentes”.

A iniciativa arranca a 15 de dezembro de 2020 e decorre até 15 de junho de 2021. Os vencedores serão conhecidos no feriado municipal, que se assinala a 29 de junho de 2021.

Para concorrer, explica o autarca, basta fazer compras nas lojas aderentes, no valor de 25 euros ou mais, recebendo um cupão de participação.

O concurso é constituído por um sorteio que visa a atribuição de 15 prémios, em equipamentos e vales de compras.

O primeiro prémio dá direito a um automóvel ligeiro de passageiros, no valor máximo de 15.000 euros, o 2.º a uma Scooter 125cc e o 3.º um computador portátil. Depois, há televisões, uma bicicleta TT, um frigorífico, uma arca frigorífica e vales de compras para usar nas lojas aderentes.

Além de promover o comércio a retalho tradicional e de proximidade no concelho, o presidente da autarquia sublinha que a medida visa a “alavancagem da revitalização do comércio do concelho, mobilizando os comerciantes e envolvendo os clientes, incentivando a população a fazer compras ao nível local”.

“Pretende-se ainda com esta ação, que se irá prolongar durante seis meses, fomentar a criação de oportunidades de negócios e potenciar novos espaços de comercialização”, acrescenta o autarca.

Ao concurso podem aderir todos os estabelecimentos de comércio a retalho tradicional e de proximidade, sediados no concelho de Macedo de Cavaleiros. As compras feitas nos estabelecimentos denominados como grandes superfícies comerciais não estão abrangidas por este concurso.

O autarca acredita que esta será uma “boa forma de dinamizar o comércio local”, reforçando um apelo que tem vindo a ser feito desde o início do surto pandémico de Covid-19.

“É fundamental incentivar a compra e consumo de produtos locais, não só pela sua qualidade, mas também pelo apoio que se dá aos comerciantes e produtores do nosso concelho”, conclui o presidente da Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros.