Multas de 45 mil euros para quem goza com sotaques regionais em França

A câmara baixa do Parlamento francês aprovou esta sexta-feira uma lei que criminaliza a “glotofobia”, isto é, a discriminação com base no sotaque.

A proposta gerou um debate intenso no parlamento, mas a lei acabou por ser facilmente aprovada por 98 votos a favor e apenas três contra.

Entre os três que votaram contra a lei encontra-se um deputado da Córsega, que insistiu que não pediu, nem quer, fazer parte de uma classe protegida. Outros deputados, contudo, discordam, com um a insistir que depois de terem sido aprovadas leis que protegem os “visivelmente” minoritários é altura de proteger os “audivelmente” minoritários.

Outros deputados, incluindo Maina Sage, que é originária da Polinésia francesa e Patricia Miralles, filha de repatriados da Argélia, falaram das dificuldades e da discriminação que tinham sofrido por terem sotaques regionais.

A lei prevê penas pesadas para quem gozar com o sotaque alheio, que podem chegar multas de 45 mil euros e três anos de pena de prisão.

Esta não foi a primeira vez que França tentou proibir a discriminação de sotaque. Em 2018 um político do partido de extrema-esquerda, França Insubmissa, foi filmado a gozar com o sotaque de um jornalista. Quando questionado pelo profissional, Jean-Luc Melenchon, começou por gozar com o sotaque distinto antes de perguntar se não havia ninguém que lhe quisesse fazer uma pergunta em francês. O vídeo tornou-se viral e a deputada Laetitia Avia prometeu que iria propor uma lei para proibir a glotofobia.