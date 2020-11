​Cientista nuclear assassinado no Irão

O proeminente cientista nuclear Mohsen Fakhrizadeh foi assassinado em resultado de um ataque armado, avança a agência de notícias estatal do Irão.



Mohsen Fakhrizadeh morreu esta sexta-feira. Ainda foi levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

“Infelizmente, os médicos não conseguiram reanimá-lo. Este coordenador e cientista atingiu o estatuto elevado de martírio depois de anos de esforços e luta”, refere um comunicado das forças armadas iranianas, citado pelos media estatais.

Os responsáveis pelo ataque contra a vida de Mohsen Fakhrizadeh ainda não são conhecidos.

A agência Reuters adianta que o gabinete do primeiro-ministro de Israel, rival do Irão, não comenta a notícia da morte do cientista nuclear.