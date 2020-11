Alemanha com um milhão de infetados, Rússia vacina militares

O rei da Espanha, Felipe VI, em quarentena desde segunda-feira depois de entrar em contacto com uma pessoa infetada com o novo coronavírus testou negativo esta sexta-feira, mas permanecerá isolado por precaução.

Segundo o RDIF, cerca de 50 países já pediram mais de 1,2 mil milhões de doses da vacina russa que deverá ser produzida no Brasil, China ou Coreia do Sul.

Enquanto a Suíça reabriu as pistas, as estações de esqui italianas parecem cidades mortas, sem praticantes e com as lojas, hotéis e restaurantes fechados.

Em França, as estações podem reabrir durante as férias, mas os teleféricos permanecerão fechados.

Mas nem todos concordam. A Áustria prevê abrir as suas pistas e para a Finlândia não há dúvida de que o encerramento desferia um "golpe mortal" no turismo.

A segunda vaga está a atingir bastante a Alemanha que vai aumentar as restrições até ao início de janeiro, com o encerramento de bares e restaurantes e restrições à participação de pessoas em reuniões privadas.

Após quatro semanas de confinamento, a Inglaterra também vai reabrir lojas não essenciais no início do próximo mês, mas a grande maioria dos residentes continuará a viver sob severas restrições.

No País de Gales, o primeiro-ministro anunciou um aumento nas restrições nos bares e restaurantes para limitar a disseminação do novo coronavírus antes do Natal, altura em que toda a população britânica terá permissão para se reunir com a família.

Em Ramallah, na Cisjordânia ocupada, as ruas esta sexta-feira estavam vazias e as cortinas fechadas, primeiro dia do recolher obrigatório imposto à noite e nos fins de semana durante os próximos 14 dias.

A pandemia de Covid-19 provocou pelo menos 1.433.378 mortos resultantes de mais de 60,9 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.