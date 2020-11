Sporting e Benfica empatam dérbi no futsal

Sporting e Benfica empataram a três golos no dérbi de futsal, na 11ª jornada do campeonato.

O Benfica entrou a vencer, com golo de Robinho aos 2 minutos de jogo. Os leões empataram aos 11, por Taynan, mas o Benfica voltou a colocar-se em vantagem pouco depois, aos 15 minutos de jogo por Artur.

João Matos voltou a igualar para o Sporting no segundo tempo, aos 31 minutos, mas durou novamente pouco tempo, com Tayebi a colocar as águias na frente do marcador, por 3-2.

As águias estiveram a vencer até ao último minuto, quando João Matos marcou novamente e empatou o resultado aos 39 minutos.

Benfica e Sporting lideram a classificação com os mesmos 31 pontos.