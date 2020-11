Vitória de Guimarães vence em Tondela e sobe a quinto da I Liga

O Vitória de Guimarães subiu provisoriamente ao quinto lugar da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer em casa do Tondela, por 2-0, em jogo da oitava jornada.

André André (58 minutos), de grande penalidade, e Bruno Duarte (63) marcaram os golos dos vimaranenses, que somaram o terceiro triunfo consecutivo fora de casa, não tendo ainda perdido como visitante.

Com este triunfo, o Vitória de Guimarães subiu ao quinto posto, com 13 pontos, enquanto o Tondela, que vinha de duas vitórias seguidas, é 12.º classificado, com oito.