Ukra aponta a surpresa em mais um "reencontro especial" com o FC Porto

Reencontro especial com Zaidu

O jogo de sábado marcará ainda o reencontro do Santa Clara com Zaidu, lateral que deixou os açorianos e rumou ao FC Porto neste verão. O lateral fez o seu primeiro golo na Liga dos Campeões na quarta-feira e Ukra vai colocar a conversa em dia no dia de jogo.

"Falámos entre nós já, alguns já falaram com ele. Estou à espera de sábado para estar com ele e pormos a conversa em dia. O Zaidu é uma aposta ganha do Santa Clara, porque dá para ver que há qualidade no Campeonato de Portugal. Tivemos o Zaidu, agora temos o Nené a fazer um campeonato muito bom. Fico contente pela evolução que o Zaidu teve, por tudo o que passou. É um jogador de qualidade e acredito que tendo mais jogos, vai evoluir mais e vai fazer uma carreira muito bonita", perspetiva.

Conhecido como brincalhão, Ukra explica que o ambiente no balneário do Santa Clara é "muito unido". Viver numa ilha promove mais contacto entre os jogadores fora do cenário de treino.

"O ambiente que se vive nos Açores e Santa Clara é muito bom. Somos muito unidos, temos um bom grupo. Viver numa olha faz-nos unir muito mais, a ilha é pequena, junta-se para almoçar, lanchar e jantar. Estamos sempre juntos. A alegria faz parte do dia-a-dia, eles já me conhecem e sabem que têm de levar com o Ukra às 8h30 da manhã, eles gostam. Já não vivem sem o Ukra.

Em último ano de contrato e "muito feliz" no Santa Clara, Ukra "não pensa no futuro, só no presente", o que significa que o extremo "trabalha para dar o melhor do Ukra ao Santa Clara" e atingir os objetivos. "No final vemos o que é melhor para mim", diz.

O avançado fez o primeiro golo da temporada no último jogo, na terceira eliminatória da Taça de Portugal, contra o Beira-Mar. "É uma das coisas que queria melhorar no meu jogo, fazer mais golos. Espero que seja um bom incentivo e um 'click' para que venha a fazer mais", termina.

O Santa Clara, sexto classificado da I Liga com 10 pontos, recebe o FC Porto, quarto com 13 pontos, no sábado, no Estádio São Miguel, às 18h00, jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.