Luís Freire não esconde objetivo. Nacional quer ir à Taça da Liga

O treinador do Nacional, Luís Freire, deseja dar sequência aos bons resultados em Portimão, segurando o quinto lugar na I Liga portuguesa de futebol e uma vaga na Taça da Liga, em jogo da oitava jornada do campeonato.

Apesar de o Portimonense estar no último lugar da tabela classificativa, muito longe do quinto posto ocupado pelo Nacional, o treinador do clube insular está ciente das dificuldades que terá de ultrapassar.

“O Portimonense é uma equipa com muitos bons jogadores, com um treinador que já esteve em grandes clubes, em Portugal e não só, e é muito experiente. Será um jogo muito importante para as duas equipas, porque embora o Portimonense esteja num ciclo menos positivo, nós queremos muito ganhar para continuar o que temos estado a fazer, manter o quinto lugar e confirmar a presença na Taça da Liga, mas sabemos que será preciso sofrer”, sublinhou.

O técnico assegurou que uma presença na Taça da Liga é um grande aliciante para o grupo de trabalho: “Era bonito que uma equipa que ainda agora veio da II Liga conseguisse ir à Taça da Liga. Era fantástico para nós e temos esse aliciante”, reforçou.