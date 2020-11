I Liga regressa com jornada decisiva para a Allianz Cup

Três semanas depois, a I Liga está de volta. A competição parou, devido aos jogos das seleções e à eliminatória da Taça de Portugal, e é retomada esta sexta-feira, com os primeiros jogos da 8.ª jornada.

A ronda abre às 19h00, com o Paços de Ferreira-Famalicão, e às 21h00 há Tondela-Vitória de Guimarães.

Esta jornada tem uma relevância suplementar, porque a classificação no final da 8.ª ronda define as equipas que se apuram para a final a oito da Taça da Liga. Os primeiros seis classificados da I Liga e os dois primeiros da II Liga têm acesso à prova.

Sporting, Sporting de Braga, Benfica e Estoril (líder da II Liga) já reservaram lugar nos quartos de final, que se realizam entre 15 e 17 de dezembro.

Há um vasto conjunto de equipas na I Liga ainda com possibilidades de chegar ao sexto posto. Entre elas, as quatro que hoje entram em ação. Na II Liga, Mafra, segundo classificado, e Académica, no terceiro lugar, estão na disputa pelo acesso à Allianz Cup.

A ronda prossegue no sábado, com o Sporting a defender a liderança, em casa, frente ao Moreirense, e o FC Porto a jogar nos Açores, com o Santa Clara. Ambas as partidas têm relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.

No domingo há quatro jogos, com destaque para o Braga-Farense. A 8.ª jornada encerra na segunda-feira, com o Marítimo-Benfica, também com acompanhamento integral na Renascença.

I Liga

8.ª jornada

Sexta-feira, 27 novembro

19h00 Paços de Ferreira - Famalicão

21h00 Tondela - Vitória de Guimarães

Sábado, 28 novembro

18h00 Santa Clara - FC Porto

20h30 Sporting - Moreirense

Domingo, 29 novembro

15h00

Portimonense - Nacional

Gil Vicente - Rio Ave

17h30 Boavista - Belenenses SAD

20h00 Sporting de Braga - Farense

Segunda-feira, 30 novembro

19h00 Marítimo - Benfica