Grandes já sabem quando disputam a quarta eliminatória da Taça de Portugal

A Federação Portuguesa de Futebol divulgou, esta sexta-feira, os horários dos jogos de FC Porto, Sporting e Benfica na quarta eliminatória da Taça de Portugal.

O Sporting recebe o Paços de Ferreira, em Alvalade, a 11 de dezembro, sexta-feira, às 21h15.

FC Porto e Benfica jogam no mesmo dia, 13 de dezembro, domingo. A equipa de Sérgio Conceição defronta o Tondela, no Dragão, às 18h30, e a de Jorge Jesus tem duelo marcado, às 20h30, com Vilafranquense ou Sanjoanense, que ainda vão discutir a terceira eliminatória.



Nota, ainda, para o Sporting de Braga, que visita o Olímpico do Montijo, no dia 14, segunda-feira, às 20h15.