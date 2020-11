Golos de fora da área colocam Paços de Ferreira na rota da Taça da Liga

O Paços de Ferreira recebeu e venceu, esta sexta-feira, o Famalicão, na abertura da oitava jornada da I Liga, por 2-0, e é um dos principais candidatos a assegurar uma vaga na Taça da Liga desta temporada.

O primeiro golo da partida foi apontado na primeira parte por Luther Singh. O extremo emprestado pelo Sporting de Braga rematou de fora da área, sem hipótese Luiz Júnior, em estreia na I Liga.

Já perto do fim, aos 88 muitos, Zé Uilton que entrou em jogo aos 73 minutos para substituir Bruno Costa marcou o golo que fechou o resultado, novamente de fora da área.

Com este resultado, o Paços de Ferreira sobe provisoriamente ao quinto lugar, com 11 pontos e pode ser ultrapassado por um lote de equipas nesta jornada, mas tem um jogo a menos, que será disputado a 1 de dezembro, contra o Moreirense, adiado devido a casos de covid-19 no plantel da equipa minhota.

Já o Famalicão perde depois de ter vencido na última partida antes da paragem e mantém os mesmos nove pontos, na 10ª posição da tabela classificativa.