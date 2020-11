Daniel Ramos concorda com Sérgio sobre o calendário, mas descarta vantagem

O treinado do Santa Clara, Daniel Ramos, colocou-se na pele de Sérgio Conceição e chegou à mesma conclusão: o calendário das provas nacionais não permite tempo suficiente ao FC Porto para descansar como deveria. Ainda assim, não acredita que o cansaço se fará sentir no jogo entre as duas equipas, referente à oitava jornada do campeonato.

Em conferência de imprensa de antevisão da partida de sábado, Daniel Ramos admitiu estar "completamente de acordo" com Sérgio Conceição, que se queixou das "menos de 72 horas" que passarão entre as visitas ao Marselha, na quarta-feira, para a Liga dos Campeões, e ao Santa Clara.

"O tempo de recuperação devia ser mais longo e devíamos jogar mais espaçadamente, para dar mais tempo para recuperar. Quer queiramos, quer não, vai haver, a certa altura, problemas de lesões. Mas estamos num ano atípico em que temos de ser mais tolerantes e adaptar-nos à calendarização. O FC Porto está sobrecarregado, é uma gestão que terá de fazer. Se estivesse do lado deles diria o mesmo", reconheceu o técnico.

Ainda assim, Daniel Ramos não acredita que o pouco tempo de recuperação signifique uma desvantagem para o FC Porto, neste jogo.

"O plantel do FC Porto tem capacidade para ser reajustado e dar tempo de jogo a outros com o mesmo nível dos que jogam. Independentemente de jogarem ou não os mesmos, a qualidade, experiência e irreverência tapa as lacunas. A vitória também traz outra alegria às pernas", acrescentou, em alusão à vitória do FC Porto sobre o Marselha, por 0-2.