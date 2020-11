Wolfsburgo vence Werder Bremen e mantém-se invencível na Bundesliga

O Wolfsburgo recebeu e venceu, esta sexta-feira, o Werder Bremen, por 4-3, num jogo que permite à equipa de Oliver Glasner manter o estatuto de invencível na Bundesliga.

Ao intervalo, o jogo já contava com cinco golos: o Bremen marcou primeiro, por Bittencourt, aos 13 minutos, seguido de dois golos do Wolfsburgo, por Baku, aos 22, e Brooks, aos 25. Mohwald entrou aos 32 minutos e aos 36 voltou a igualar o resultado, mas o empate durou apenas um minuto com Weghorst a colocar o resultado em 3-2 para o Wolfsburgo.

O segundo tempo começou com um autogolo de Brooks, que empatou o resultado a três golos. Já perto do fim, aos 76 minutos, Weghorst bisou no encontro e deu a vitória ao Wolfsburgo. O Bremen ficou ainda reduzido a 10 unidades com o segundo amarelo mostrado a Mohwald.

Em cima do final do encontro, Bialek marcou o quinto da equipa da casa, que fechou o resultado.

Com este resultado, o Wolfsburgo sobe à condição para o quinto lugar, com 17 pontos, que se mantém sem derrotas na Bundesliga, a par com o Leverkusen. Já o Bremen ocupa o 10º lugar, com 11 pontos.