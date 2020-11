Vasco ganha vantagem na Copa Sul-Americana

O Vasco da Gama, treinado por Ricardo Sá Pinto, empatou a um golo com o Defensa y Justicia na 1.ª mão dos oitavos de final da Copa Sul-Americana, e está em vantagem na eliminatória.

O treinador português,infetado com Covid-19, não viajou para Buenos Aires e assistiu desde o Rio de Janeiro ao jogo da sua equipa, diante de um adversário orientado pelo antigo ponta de lança argentino, Hernán Crespo.

Germán Cano marcou o golo do Vasco, aos 62 minutos, com dedicatória do avançado argentino para Diego Armando Maradona. Braian Romero restabeleceu o empate a 10 minutos do fim do jogo.

O jogo da 2.ª mão, no São Januário, no Rio, está marcada para as 00h30 de 4 de dezembro.