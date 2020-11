Valladolid e Levante empatam na abertura da jornada em Espanha

O Valladolid empatou com o Levante, esta sexta-feira, em casa, a um golo, no arranque da 11ª jornada da La Liga.

O primeiro golo do jogo foi marcado no segundo tempo, aos 57 minutos, por Marcos André. Aos 83 minutos, Campaña, ex-FC Porto, marcou o golo do empate, de penálti.

O português Jota, emprestado pelo Benfica, ficou no banco de suplentes e entrou aos 85 minutos de jogo, já depois do empate. Rúben Vezo foi titular e somou os 90 minutos no Levante.

O Valladolid ocupa o 17º lugar da La Liga, imediatamente seguido pelo Levante, com oito pontos, que empatou o quinto jogo seguido.