The Best. Villas-Boas critica nomeação de Bielsa e ausência de Tuchel dos finalistas

André Villas-Boas, treinador do Marselha, deixou duras críticas à nomeação de Marcelo Bielsa, técnico do Leeds United, para o prémio "The Best" de melhor treinador do ano e a ausência do seu maior rival em França, Thomas Tuchel, treinador do Paris Saint-Germain.

"Parece-me um escândalo que Tuchel não esteja entre os cinco nomeados. A FIFA anda a dormir. Bielsa deveria ganhar um reconhecimento, mas não está entre os cinco melhores treinadores do mundo de 2020", afirmou o treinador português, em conferência de imprensa.

O técnico português explica que Bielsa ganhou o Championship, segunda divisão inglesa, enquanto que Tuchel venceu os quatro troféus franceses e alcançou a primeira final da Liga dos Campeões com o PSG.

Para o prémio de melhor treinador do ano estão nomeados o argentino Marcelo Bielsa (Leeds United), os alemães Hans-Dieter Flick (Bayern de Munique) e Jurgen Klopp (Liverpool), o espanhol Julen Lopetegui (Sevilha) e o francês Zinedine Zidane (Real Madrid).