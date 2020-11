Newcastle vence em casa do Crystal Palace com dois golos ao cair do pano

O Newcastle venceu, esta sexta-feira, em casa do Crystal Palace, com dois golos nos últimos minutos da partida.

O jogo estava encaminhado para um empate sem qualquer golo, quando Callum Wilson, aos 88 minutos de jogo, assistido por Joelinton, fez o primeiro da partida.

Apenas um minuto depois, a dupla trocou de papéis. Callum Wilson lançou Joelinton que fez o segundo golo e fechou o resultado final.

Com este resultado, o Newcastle volta às vitórias depois de duas derrotas e sobe ao 10º lugar, à condição, com 14 pontos, à frente de equipas como Manchester United, Arsenal e Manchester City. Já o Crystal palace mantém os mesmos 13 pontos, no 13º posto.