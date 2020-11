Jaime Pacheco perde final da Liga dos Campeões africana

O Zamalek, treinado pelo português Jaime Pacheco, perdeu a final da Liga dos Campeões africana para o rival Al-Ahly, por 2-1, com o golo da vitória a ser apontado muito perto do final da partida.

Numa final histórica, entre dois rivaisd egípcios da mesma cidade. O jogo foi disputado precisamente no Estádio Internacional do Cairo e sem adeptos, devido à pandemia da covid-19.

O Al-Ahly entrou a vencer, com um golo de Soleya aos 5 minutos de jogo. Ainda no primeiro tempo, aos 31 minutos, o ex-Sporting Shikabala apontou um fantástico golo ao ângulo superior da baliza para empatar o jogo.

O resultado manteve-se até muito perto do fim, aos 86 minutos, quando Magdi Kafhsa marcou o golo da vitória.

Jaime Pacheco, de 62 anos, assumiu o comando do Zamalek na época passada. O treinador português procurava o quarto título da carreira, depois de ter sido campeão português pelo Boavista, em 2001, campeão do Egito, pelo Zamalek, em 2015, e vencedor da Taça do Rei da Arábia Saudita, pelo Al Shabab, em 2009.

O Al-Ahly é o recordista de títulos e venceu a sua oitava Liga dos Campeões africana. O Zamalek procurava repetir o feito pela sexta vez, mas já não vence a prova desde 2002.