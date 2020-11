Jaime Pacheco joga hoje a final da Liga dos Campeões de África

Jaime Pacheco disputa, esta sexta-feira, às 19h00, a final da Liga dos Campeões africanos de futebol. O treinador português estará no banco do Zamalek, no Cairo, no jogo do título, em que terá pela frente o seu grande rival, o Al-Ahly.

Final 100% egípcia na capital do Egito. No Estádio Internacional do Cairo, a 56.ª final da Champions de África vai decorrer, também pela primeira vez, sem público, culpa da pandemia da Covid-19, igualmente responsável por o jogo não se ter disputado em 29 de maio, em Douala, nos Camarões.

O Al-Ahly é o recordista de presenças (vai para a 13.ª) e de títulos (procura o oitavo), enquanto o Zamalek tenta somar, na oitava participação na final, o sexto cetro, repetindo 1984, 1986, 1993, 1996 e 2002.

Mesmo sem público, está garantida a emoção para a final 24 na "era Champions" - iniciada em 1977 -, que será a primeira entre equipas do mesmo país e a segunda decidida em apenas um jogo, replicando a edição inaugural (1964/65).

Na qualidade de pentacampeão egípcio em título e recordista de vitórias na prova, com oito cetros, metade das quais arrebatados sob o comando de Manuel José, que ganhou em 2001, 2005, 2006 e 2008, e só perdeu em 2007, o Al-Ahly surge com maior dose de favoritismo.

Jaime Pacheco, de 62 anos, assumiu o comando do Zamalek na época passada. O treinador português procura o quarto título da carreira, depois de ter sido campeão português pelo Boavista, em 2001, campeão do Egito, pelo Zamalek, em 2015, e vencedor da Taça do Rei da Arábia Saudita, pelo Al Shabab, em 2009.