Jackson Martínez ainda não decidiu se vai voltar a jogar futebol

Jackson Martínez, avançado de 34 anos, ainda não decidiu se vai voltar a futebol futebol, depois de ter terminado contrato com o Portimonense no final da última temporada.

Em entrevista ao jornal "Marca", o antigo ponta-de-lança do FC Porto e Portimonense admite que esteve perto do Independiente de Medellín, mas prefere esperar para ver como se sente.

"Já levo alguns meses fora dos relvados, desde que acabei contrato com o Portimonense. Já se disse que deixei o futebol, mas ainda não tomei essa decisão. Em dezembro vou voltar a treinar e depois poderei tomar uma decisão se volto a jogar, ou não. Estive perto do Independiente de Medellín, mas acabou por não se concretizar", revela.

O colombiano recorda a chegada à Europa, para o FC Porto, proveniente do Jaguares, em 2012/13.

"Estive perto de clubes da Bundesliga e da Premier League, mas escolhi o Porto porque é um clube que teve grandes jogadores colombianos nos últimos anos. Vi a evolução deles e sabia que ia ter oportunidade de crescer no clube", recorda.

Jackson Martínez recorda que ainda sofria muitas dores depois de uma lesão contraída na China, ao serviço do Guangzhou Evergrande e que o afastou dos relvados durante dois anos, antes do regresso aos relvados no Portimonense. As dores eram tão grandes que dificultavam o sono.

"Depois de quase dois anos sem jogar fui para o Portimonense, um clube pequeno da liga portuguesa, para voltar a sentir-me jogador. Joguei a 60%, porque não conseguia fazer sprints sem que tivesse dor. Quando saltava, tinha de cair com o pé direito. Isso foi na primeira época, a segunda foi mais difícil. Não conseguia dormir depois de um jogo", explica.

Jackson trocou o FC Porto pelo Atlético de Madrid em 2015/16, mas não conseguiu encaixar no sistema de Diego Simeone.

"Cheguei com grande ambição, e o Simeone também tinha expetativas. Ele dizia-me o que poderia dar o Atlético e tentei ser o jogador que ele precisava, mas não consegui encaixar no sistema por vários motivos. Não vou dar desculpas, gostava que tivesse corrido bem", termina.